После застолья жительница Тверской области не смогла найти свой телефон

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-03T09:57:49+03:00

Телефон заявительнице так и не вернули Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С заявлением о краже в дежурную часть Редкинского отделения полиции ОМВД России по Конаковскому району обратилась 30-летняя местная жительница и рассказала, что в день происшествия привела к себе домой компанию малознакомых людей. В ходе застолья один из гостей тайно похитил у неё мобильный телефон и ушел. Ущерб составил более 7 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Конаковского района. Мужчина свою вину признал полностью, но телефон не вернул.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU