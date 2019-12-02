Помочь Тверскому хоспису «Анастасия» могут все желающие

2 Дек. 22:54 2019-12-02T22:54:06+03:00

Средства пойдут в том числе на работу дополнительной бригады выездной службы и не только. Фото: Тверской хоспис «Анастасия»

Средства пойдут на работу дополнительной бригады выездной службы и не только

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Вторую неделю на платформе фонда "Такие дела" продолжается сбор средств на работу Тверского хосписа «Анастасия». Сумма требуется немалая - 1920000 рублей. В настоящее время собрано чуть больше 40 тысяч.

Организация подробно объясняет, на что нужны деньги.

- Собранные средства будут направлены на оплату труда шестерых сотрудников дополнительной бригады выездной службы Тверского хосписа, на приобретение средств гигиены и противопролежневой терапии, а так же на аренду автомобиля – 1 920 000 рублей в год. Эта сумма позволит компенсировать все затраты выездной службы хосписа.

Напомним, Некоммерческая организация «Тверской хоспис «Анастасия» была создана в июле 2014 года для оказания медицинской и психологической помощи тяжелобольным пациентам, находящимся в терминальной стадии онкологических заболеваний, и их родственникам. А в марте 2019 года в хосписе организовали дополнительную выездную паллиативную бригаду.

ИСТОЧНИК KP.RU