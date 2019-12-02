Талантам из Тверской области предлагают принять участие в песенном фестивале "Гринландия"
«Гринландия» - это фестиваль авторской песни имени Иосифа Кобзона. Фестиваль всероссийского уровня, проводится он ежегодно в Кировской области.
Заявки для участия в заочном этапе конкурса «Я люблю тебя, жизнь», проводимого в рамках фестиваля, уже прринимаются, сообщает администрация Твери.
Будущий фестиваль организаторы решили посвятить 75-летию Победы.К участию приглашают авторов песенной музыки и текстов, творческие коллективы. Победителей будут определять в нескольких категориях:
- Основной конкурс, здесь можно представить произведения о любви к родине, о семье и человеческих ценностях;
- Произведения, посвящённые Великой Отечественной войне;
- «Школьная мастерская» - плоды творчества участников до 17 лет включительно;
- «Молоды душой» - это, напротив, категория для умудрённых опытом творцов старше 60 лет.
- И номинация «Песни из репертуара Кобзона», здесь возрастных ограничений нет.
Заявки будут принимать до 15 марта 2020 года. Вся подробная информация - на официальном сайте фестиваля «Гринландия».
ИСТОЧНИК KP.RU