2019-12-02T21:42:33+03:00
Звезды

Талантам из Тверской области предлагают принять участие в песенном фестивале "Гринландия"

Принимаются заявки от творческих коллективов, композиторов и поэтов
Виктория ТУШКОВА
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Заявки принимаются от поэтов, композиторов и певцов всех возрастов.Заявки принимаются от поэтов, композиторов и певцов всех возрастов.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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«Гринландия» - это фестиваль авторской песни имени Иосифа Кобзона. Фестиваль всероссийского уровня, проводится он ежегодно в Кировской области.

Заявки для участия в заочном этапе конкурса «Я люблю тебя, жизнь», проводимого в рамках фестиваля, уже прринимаются, сообщает администрация Твери.

Будущий фестиваль организаторы решили посвятить 75-летию Победы.К участию приглашают авторов песенной музыки и текстов, творческие коллективы. Победителей будут определять в нескольких категориях:

- Основной конкурс, здесь можно представить произведения о любви к родине, о семье и человеческих ценностях;

- Произведения, посвящённые Великой Отечественной войне;

- «Школьная мастерская» - плоды творчества участников до 17 лет включительно;

- «Молоды душой» - это, напротив, категория для умудрённых опытом творцов старше 60 лет.

- И номинация «Песни из репертуара Кобзона», здесь возрастных ограничений нет.

Заявки будут принимать до 15 марта 2020 года. Вся подробная информация - на официальном сайте фестиваля «Гринландия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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