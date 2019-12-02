2019-12-02T21:21:06+03:00
Общество

В Тверской области изучали подростков, переживших семейные трагедии и важные перемены в семье

Таким детям необходима помощь специалистов - сделали вывод исследователи
Виктория ТУШКОВА
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Исследователи опросили 200 подростков, живущих в Верхневолжье.Исследователи опросили 200 подростков, живущих в Верхневолжье.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Министерство соцзащиты Тверской области на своём сайте рассказало о социологическом исследовании, проведённом специалистами регионального центра "Семья". Исследователи опросили 200 подростков, живущих в Верхневолжье, у которых за последние полтора года произошли существенные изменения в семье, например, развод родителей, переезд в другой город, смерть матери или отца и так далее.

Подведя итоги анализа, специалисты пришли к выводу, что подобный опыт в семье оказывает специфическое влияние на формирование ценностных ориентаций подростков и сказывается на том, как они строят линии своего поведения в различных жизненных ситуациях. Причём, к сожалению, часто это негативное влияние, выражающееся, например, в деструктивном поведении подростка.

- Таким подросткам требуется терапевтическая помощь и сопровождение межведомственными службами для их вовлечения в активную полезную деятельность, чтобы ребёнок чувствовал свою значимость и мог преодолеть внутреннее напряжение от сложившейся ситуации, - сообщает региональное минсоцзащиты.

Поэтому такие семьи рекомендуют взять на особый контроль со стороны специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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