В торговом центре в Твери мигранты нелегально торговали одеждой и обувью

СЕГОДНЯ 21:01 2019-12-02T21:01:46+03:00

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Надзорным органом установлено, что владельцы одного из магазинов по продаже одежды и обуви, расположенного в ТРЦ "Рубин" на условиях договора субаренды, нарушили требования миграционного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре Тверской области.

К труду были привлечены трое граждан Республики Таджикистан, которые работали в сфере розничной торговли без соблюдения ограничения, установленного в Тверском регионе, а также без трудовых договоров.

В связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства в отношении ООО прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении. Деятельность магазина приостановлена на 14 суток по двум административным правонарушениям и на срок 30 суток по одному административному правонарушению.

Виновному юридическому лицу назначен штраф на общую сумму 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU