В Тверской области ловкая мошенница обокрала несколько магазинов и аптеку

СЕГОДНЯ 20:42 2019-12-02T20:42:26+03:00

В Тверской области мошенница обокрала несколько магазинов и аптеку Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Лесной пункт полиции обратилась продавец-кассир местного продуктового магазина и сообщила о хищении денег.

Женщина рассказала, что одна из покупательниц приобрела продукты питания стоимостью 300 рублей, передав для оплаты 5000 купюру. Передумав покупать продукты, женщина попросила свои деньги назад, а сдачу вернула продавцу. После ухода покупательницы, оказалось, что денег не хватает.

Полицейские установили, что злоумышленница действовала используя известный мошеннический прием - "залом денег". В короткий срок стражи порядка задержали автомобиль, на котором скрылась мошенница. В полиции женщина созналась в содеянном и вернула деньги.

Полицейские установили, что фигурантка и ранее совершала подобные преступления, обокрав таким образом аптеку и несколько магазинов.

- В отношении неработающей ранее неоднократно судимой 39-летней жительницы города Вышний Волочек возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Фигурантка задержана и водворена в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU