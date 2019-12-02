Подпишись на "Комсомолку": В Твери стартовала зимняя декада подписки

2 Дек. 21:15 2019-12-02T21:21:28+03:00

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2 декабря в Твери стартовала зимняя декада подписки. Всероссийская акция пройдет в четвертый раз и завершится 12 декабря.

Декада проходит во всех почтовых отделениях Твери и Тверской области, а также на сайте Почты, где желающие смогут подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

Традиционно она составляет до 40% на более чем 1 500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет. Скидка в том числе будет и на "Комсомольскую правду".

- На доставку федеральных и региональных СМИ, включенных в каталог почтового оператора, также предоставляется дополнительная скидка в размере 10% и 15%. По каталогам других подписных агентств – на 5% и 10% соответственно. В них газеты и журналы выделены специальными индексами с буквенными обозначениями, - отмечают на Почте России.

Подписка – это не только оригинальный новогодний подарок для себя или близких. Это и возможность сделать доброе дело и выписать полезные издания для подопечных детских домов, учреждений для престарелых и ветеранов, сельских библиотек в рамках благотворительной программы «Дерево добра». Принять участие в акции могут все неравнодушные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU