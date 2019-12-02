Тверская область заняла четырнадцатое место рейтинга лучших туристических сувениров

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-02T18:21:29+03:00

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Всероссийский конкурс "Туристический сувенир - 2019" подвёл итоги, по которым составил рейтинг регионов страны, принимавших в нём участие. Свои сувениры на конкурсе представили 66 субъектов РФ. Они распределились по 42 местам: некоторые набрали равное количество баллов и заняли одну и ту же строку рейтинга.

Каждому региону по одному баллу присваивалось за каждую из поданных заявок, два балла за присутствие представителей в общенациональном финале конкурса, три - за третье место в общенациональном финале, четыре - за второе, пять - за первое и шесть баллов - за Гран-При в общенациональном финале.

Тверская область, набрав 67 баллов, оказалась на 14-м месте рейтинга. Наш регион поднялся выше всех соседей: Московской области (32-е место), Новгородской (38-е), Псковской (24-е), Ярославской (16-е), Смоленской (28-е) и Вологодской (26-е) областей.

Верхневолжье в конкурсе представляло:

- мармелад и чайные сувениры (в категории "Гастрономический сувенир");

- витражный магнит "Исток Волги" ("Сувенир туристического маршрута");

- головной убор ("Идея сувенира");

- Итальянский пейзаж;

- Линейка сувениров маршрута Государева дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU