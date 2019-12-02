2019-12-02T16:17:12+03:00
Общество

Роспотребнадзор: в Тверской области от гриппа привито более полумиллиона человек

Случаев заболевания среди населения не зарегистрировано
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Сделать прививку от гриппа может любой желающийСделать прививку от гриппа может любой желающийФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.

По данным ведомства, на 48-й календарной неделе случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. При этом более 7000 человек находятся на лечении с диагнозом ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога. Эпидемический порог заболеваемости не превышен по всем возрастным группам.

Более 505 тыс. человек, в том числе 113 тыс. детей (89 % от плана) сделали прививку от гриппа. Прививочная кампания продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24