В Тверской области дети нарисуют редких животных и растения из Красной книги региона

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-02T16:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс детского рисунка "Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона" ежегодно проводится Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области с 2010 года. Юбилейный творческий конкурс стартовал 1 декабря.

Принять в нем участие могут дети от 5 до 14 лет. Юные художники могут выбрать и изобразить любое животное или растение, занесенное в Красную книгу региона, написать о нем мини-сочинение на 5000 знаков с пробелами и в тексте рассказать, в чем заключается уникальность выбранного вида для региона, как его сохранить, интересные факты, связь с традициями и жизнью населения и т.д.

Рисовать можно маслом, акварелью, цветными карандашами и др. Выбор материалов - на усмотрение художника. А вот формат установлен строго - А4. Работа должна быть подписана и содержать информацию об авторе (имя и фамилия, возраст, населенный пункт, контактный телефон, название творческой работы).

Победителей жюри выберет в трёх возрастных категориях: 5-7 лет (включительно); 8-10 лет (включительно); 11-14 лет (включительно).

Принести свою работу или отправить по почте необходимо до 1 апреля 2020 года по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(4822)733-170.

ИСТОЧНИК KP.RU