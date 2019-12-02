В Твери машина такси попала в ДТП
Авария произошла днем, 2 декабря, на Московском шоссе в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель-виновник ДТП не предоставил преимущество при перестроении из правого ряда в левый другому транспортному средству.
В результате столкновения пострадал виновник аварии, который ехал на автомобиле, принадлежащим одному из такси. Мужчина имеет временную регистрацию на территории страны, в страховку не вписан, водительского удостоверения при себе не имел. На момент аварии пассажиров в салоне авто не было.
Устанавливается имеет ли нарушитель водительское удостоверение. Его проверяют по базам на совершение административных правонарушений или других преступлений на территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU