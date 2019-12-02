В Твери машина такси попала в ДТП

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-02T15:38:54+03:00

В Твери автомобиль такси попал в аварию на Московском шоссе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 2 декабря, на Московском шоссе в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель-виновник ДТП не предоставил преимущество при перестроении из правого ряда в левый другому транспортному средству.

В результате столкновения пострадал виновник аварии, который ехал на автомобиле, принадлежащим одному из такси. Мужчина имеет временную регистрацию на территории страны, в страховку не вписан, водительского удостоверения при себе не имел. На момент аварии пассажиров в салоне авто не было.

Устанавливается имеет ли нарушитель водительское удостоверение. Его проверяют по базам на совершение административных правонарушений или других преступлений на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU