2019-12-02T15:30:28+03:00
Общество

В Тверской области заработала "горячая линия" о качестве и безопасности детских новогодних товаров

Потребителей консультируют специалисты регионального Управления Роспотребнадзора
Ольга ТРОФИМОВА
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Если сомневаетесь в качестве подарка для ребенка - звоните в РоспотребнадзорЕсли сомневаетесь в качестве подарка для ребенка - звоните в РоспотребнадзорФото: Максим ТРОИЦКИЙ
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В преддверии новогодних праздников в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области со 2 по 21 декабря организована работа "горячей линии" по вопросам качества и безопасности детских товаров и сладких подарков.

Дозвониться в Управление можно по тел.: (4822) 32-35-98, ежедневно с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 и кроме выходных дней.

Получить консультацию также можно по круглосуточному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8(800) 555-49-43. Звонок бесплатный.

Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном центре для потребителей в Твери по адресу: ул. Дарвина, д. 13., а также в Консультационных пунктах в городах и районах Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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