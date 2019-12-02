В Горсаду Твери открывается почта Деда Мороза
Дети могут написать письма и попросить об исполнении желаний
Все письма из волшебного ящика дойдут до адресатаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В предстоящую субботу, 7 декабря, в Городском саду Твери начнет работу ежегодная почта Деда Мороза. В преддверии Нового года дети смогут написать письмо главному волшебнику страны и попросить его об исполнении самых заветных желаний.
Опустить письмо в волшебный ящик можно вплоть до 31 декабря. Все конверты дойдут до адресата.
В день открытия почты для горожан будет организована праздничная программа. Участников ждут активные игры, мастер-класс по росписи деревянных новогодних игрушек, чаепитие.
Праздник состоится в зоне детских аттракционов. Начало в 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU