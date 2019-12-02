2019-12-02T15:18:47+03:00
Общество

В Горсаду Твери открывается почта Деда Мороза

Дети могут написать письма и попросить об исполнении желаний
Ольга ТРОФИМОВА
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Все письма из волшебного ящика дойдут до адресатаВсе письма из волшебного ящика дойдут до адресатаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В предстоящую субботу, 7 декабря, в Городском саду Твери начнет работу ежегодная почта Деда Мороза. В преддверии Нового года дети смогут написать письмо главному волшебнику страны и попросить его об исполнении самых заветных желаний.

Опустить письмо в волшебный ящик можно вплоть до 31 декабря. Все конверты дойдут до адресата.

В день открытия почты для горожан будет организована праздничная программа. Участников ждут активные игры, мастер-класс по росписи деревянных новогодних игрушек, чаепитие.

Праздник состоится в зоне детских аттракционов. Начало в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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