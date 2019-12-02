В Твери пожилой мужчина получил травмы в троллейбусе
ДТП произошло на Волоколамском проспекте
В Твери пенсионер упал в троллейбусе и ударился спинойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем, 2 декабря, на Волоколамском проспекте в Твери пожилой мужчина упал в троллейбусе. ДТП произошло на маршруте №2. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Известно, что 93-летний дедушка при падении ударился спиной. У него - ушиб поясничного отдела позвоночника. Угрозы жизни пострадавшего нет.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU