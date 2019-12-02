В Твери пожилой мужчина получил травмы в троллейбусе

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-02T15:05:24+03:00

В Твери пенсионер упал в троллейбусе и ударился спиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Днем, 2 декабря, на Волоколамском проспекте в Твери пожилой мужчина упал в троллейбусе. ДТП произошло на маршруте №2. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Известно, что 93-летний дедушка при падении ударился спиной. У него - ушиб поясничного отдела позвоночника. Угрозы жизни пострадавшего нет.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU