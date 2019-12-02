Тверской проект "ГТО шагает в детский сад!" отметили на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-02T14:59:48+03:00

Тверской проект по ГТО оценили на федеральном уровне Фото: пресс-служба администрации Твери

Проект был разработан управлением по культуре, спорту и делам молодежи совместно с управлением образования администрации города

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В Общественной палате Российской Федерации состоялось собрание Ассоциации "Здоровые города, районы, поселки". На заседании были подведены итоги первого конкурса "Здоровые города России". Тверь вошла в число победителей с проектом "ГТО шагает в детский сад!".

На конкурс было подано 63 заявки, отбор проходил по пяти номинациям. Тверь заняла второе место в номинации "Лучшая программа по развитию физической активности среди населения".

Конкурсный проект был разработан управлением по культуре, спорту и делам молодежи совместно с управлением образования администрации города Твери.

Программа рассчитана на детей, родителей и воспитателей и включает в себя целый ряд познавательно-оздоровительных, игровых и спортивно-развлекательных направлений, конкурсов, проведение спортивно-массовых мероприятий, подготовительных уроков для выполнения упражнений ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU