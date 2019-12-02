Тверской проект "ГТО шагает в детский сад!" отметили на федеральном уровне
В Общественной палате Российской Федерации состоялось собрание Ассоциации "Здоровые города, районы, поселки". На заседании были подведены итоги первого конкурса "Здоровые города России". Тверь вошла в число победителей с проектом "ГТО шагает в детский сад!".
На конкурс было подано 63 заявки, отбор проходил по пяти номинациям. Тверь заняла второе место в номинации "Лучшая программа по развитию физической активности среди населения".
Конкурсный проект был разработан управлением по культуре, спорту и делам молодежи совместно с управлением образования администрации города Твери.
Программа рассчитана на детей, родителей и воспитателей и включает в себя целый ряд познавательно-оздоровительных, игровых и спортивно-развлекательных направлений, конкурсов, проведение спортивно-массовых мероприятий, подготовительных уроков для выполнения упражнений ГТО.
ИСТОЧНИК KP.RU