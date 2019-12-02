2019-12-02T14:45:27+03:00
Общество

В дома жителей Московского района Твери вернулась горячая вода

Батареи тоже начинают нагреваться
Ольга ТРОФИМОВА
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Горячая вода вернулась в квартиры тверичанГорячая вода вернулась в квартиры тверичанФото: Мария ЛЕНЦ
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Как и обещали в ресурсоснабжающей организации до 15:00 горячая вода и тепло вернулись в квартиры горожан.

Напомним, утром, 2 декабря, несколько домов в Московском районе Твери остались без отопления и горячей воды. Причиной отключения стал ремонт на теплоузле.

На работу у коммунальщиков ушло несколько часов. В 14:40 горячая вода вернулась в квартиры, а батареи начали нагреваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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