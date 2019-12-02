Жители Московского района Твери на несколько часов остались без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-02T12:51:39+03:00

Горячую воду и отопление включат через несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Утром, 2 декабря, из кранов жителей нескольких домов по улице Склизкова в Твери пропала горячая вода. Позже горожане заметили, что остыли и батареи.

Как удалось узнать "Комсомолке", причиной отключения стал ремонт на теплоузле. Отопление и воду отключили в 11:15 утра.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что ремонт надолго не затянется, подача тепла и горячее водоснабжение будут восстановлены к 15:00 часам, 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU