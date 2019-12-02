Жители Московского района Твери на несколько часов остались без тепла и горячей воды
Причина отключения - ремонт на теплоузле
Горячую воду и отопление включат через несколько часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром, 2 декабря, из кранов жителей нескольких домов по улице Склизкова в Твери пропала горячая вода. Позже горожане заметили, что остыли и батареи.
Как удалось узнать "Комсомолке", причиной отключения стал ремонт на теплоузле. Отопление и воду отключили в 11:15 утра.
В ресурсоснабжающей организации уточнили, что ремонт надолго не затянется, подача тепла и горячее водоснабжение будут восстановлены к 15:00 часам, 2 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU