2019-12-02T12:51:39+03:00
Общество

Жители Московского района Твери на несколько часов остались без тепла и горячей воды

Причина отключения - ремонт на теплоузле
Ольга ТРОФИМОВА
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Горячую воду и отопление включат через несколько часовГорячую воду и отопление включат через несколько часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром, 2 декабря, из кранов жителей нескольких домов по улице Склизкова в Твери пропала горячая вода. Позже горожане заметили, что остыли и батареи.

Как удалось узнать "Комсомолке", причиной отключения стал ремонт на теплоузле. Отопление и воду отключили в 11:15 утра.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что ремонт надолго не затянется, подача тепла и горячее водоснабжение будут восстановлены к 15:00 часам, 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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