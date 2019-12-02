Безработный житель Тверской области снял аккумулятор с чужого автомобиля

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-02T12:29:01+03:00

В Тверской области безработный молодой человек украл аккумулятор Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В дежурную часть обратился 48-летний житель ЗАТО Озерный. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный снял аккумулятор с его автомобиля, припаркованного по улице Строителей. Ущерб составил 8 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 18-летний местный житель.

Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что похищенное он продал, а деньги потратил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU