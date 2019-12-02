В Тверской области мошенница обманула доверчивых покупателей на 125 тысяч рублей
Женщина продавала в соцсети несуществующую мебель
Через интернет женщина обманывала граждан с покупкой мебелиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Прокурором Пеновского района утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в кражах и мошенничестве, причиненном в крупном размере.
Следствием установлено, что женщина на своей странице в соцсети размещала объявления о продаже мебели, принимала заказы и деньги от клиентов, однако поставку мебели не осуществляла. Таким образом виновная обманула граждан на сумму свыше 125 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено прокурором в Осташковский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU