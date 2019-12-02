В трех районах Твери пройдут плановые отключения электричества

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-02T10:02:28+03:00

Три района в понедельник останутся без света Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Электрики будут проводить работы на сетях

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Утром и днем, 2 декабря, три района Твери останутся без света. Временные отключения связаны с проведением плановых работ на сетях специалистами МУП "Тверьгорэлектро".

Так, в Центральном районе электричество отключат с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Брагина, д. 1-49; пер. Трудолюбия, д. 3-7; Беляковский пер., д. 2-14; ул. Д. Донского, д. 1-7, д. 2-6; ул. Революционная, д. 18-32, д. 9-29а.

С 9:30 до 12:00 по адресам: пр-т Чайковского, д. 31, д. 31а; Спортивный пер., д. 2а.

В Заволжском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в пос. Литвинки, д. 5-21, д. 10-16.

В Пролетарском районе: с 9:00 до 16:00 плановые работы пройдут по адресам: ул. Чкалова, д. 1-15, д. 2-24; ул. 2-я Волоколамская, д. 4-54, д. 11-57; пр-д Тупиковый, д. 1, д. 3, д. 5/30; шос. Волоколамское, д. 10-60; ул. Лермонтова, д. 69; ул. Нестерова, д. 1-29, д. 2-32; ул. 3-я Волоколамская, д. 38-64, д. 35-55; ул. Можайского, д. 1-31, д. 2-32; ул. А. Матросова, д. 1-33, д. 2-32; 1-й пр-д Нестерова, д. 2-24, д. 1-23.

В течение рабочей недели отключения будут производиться соответствии с установленным графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU