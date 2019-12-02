В Тверской области иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-02T09:48:01+03:00

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Авария произошла утром, 2 декабря, на улице Дачной, в районе дома №17, в Бологое, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота Камри", наехала на мужчину-пешехода. По словам водителя, мужчина переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.

Пострадавшего доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU