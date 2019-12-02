В Тверской области иномарка сбила пешехода
Угрозы жизни пострадавшего нет
В Тверской области сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 2 декабря, на улице Дачной, в районе дома №17, в Бологое, Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота Камри", наехала на мужчину-пешехода. По словам водителя, мужчина переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.
Пострадавшего доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU