В ночном ДТП в центре Твери пострадали четыре человека
ДТП случилось в ночь на 2 декабря, на улице Советской, в районе дома №34, в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Фольксваген", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на автомобиль "Рено Логан", который выполняя маневр поворота.
От удара "Рено" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Лексусом". Водитель "Лексуса" с места ДТП скрылся, но был задержан в соседнем переулке.
В аварии пострадала пассажирка "Лексуса". У нее перелом позвоночника, у водителя - перелом лодыжки.
Также пострадали водитель и пассажир "Рено Логан". Угрозы их жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU