В ночном ДТП в центре Твери пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-02T09:06:00+03:00

ДТП в центре Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП случилось в ночь на 2 декабря, на улице Советской, в районе дома №34, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Фольксваген", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на автомобиль "Рено Логан", который выполняя маневр поворота.

От удара "Рено" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Лексусом". Водитель "Лексуса" с места ДТП скрылся, но был задержан в соседнем переулке.

В аварии пострадала пассажирка "Лексуса". У нее перелом позвоночника, у водителя - перелом лодыжки.

Также пострадали водитель и пассажир "Рено Логан". Угрозы их жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU