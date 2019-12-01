На выставке «Слово Патриарха. Время больших дел» в Твери проходят беседы о семейных ценностях и Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-01T21:12:04+03:00

Выставка будет проходить до 8 декабря. Фото: Тверская епархия

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В музее имени Лизы Чайкиной Твери продолжает работу выставка «Слово Патриарха. Время больших дел». Напомним, посвящена она 10-летию предстоятельства Святейшего Патриарха Кирилла.

Также в рамках выставки проходят тематические встречи, лекции и беседы. В ближайшее время Миссионерский отдел Тверской епархии приглашает на следующие мероприятия:

3 декабря, вторник, в 12.30. Тема: «Патриарх Кирилл: семья и семейные ценности».

3 декабря, вторник, в 13.00. Тема: «Патриарх Кирилл и казачество».

4 декабря, среда, в 10.00. Тема: «Патриарх Кирилл: подвиг русского народа в ВОВ. Выставка Командующие войскам Калининского фронта. Рассказы о полководцах ВОВ».

5 декабря, четверг, в 17.00. Тема: «Патриарх и его время. Тема: Народосбережение».

6 декабря, пятница, в 14.00. Тема: «Патриарх и его время. Плоды ректорства в Ленинградской Духовной Академии».

ИСТОЧНИК KP.RU