На выставке «Слово Патриарха. Время больших дел» в Твери проходят беседы о семейных ценностях и Великой Отечественной войне
В музее имени Лизы Чайкиной Твери продолжает работу выставка «Слово Патриарха. Время больших дел». Напомним, посвящена она 10-летию предстоятельства Святейшего Патриарха Кирилла.
Также в рамках выставки проходят тематические встречи, лекции и беседы. В ближайшее время Миссионерский отдел Тверской епархии приглашает на следующие мероприятия:
3 декабря, вторник, в 12.30. Тема: «Патриарх Кирилл: семья и семейные ценности».
3 декабря, вторник, в 13.00. Тема: «Патриарх Кирилл и казачество».
4 декабря, среда, в 10.00. Тема: «Патриарх Кирилл: подвиг русского народа в ВОВ. Выставка Командующие войскам Калининского фронта. Рассказы о полководцах ВОВ».
5 декабря, четверг, в 17.00. Тема: «Патриарх и его время. Тема: Народосбережение».
6 декабря, пятница, в 14.00. Тема: «Патриарх и его время. Плоды ректорства в Ленинградской Духовной Академии».
ИСТОЧНИК KP.RU