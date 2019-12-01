Зимний мини-футбольный турнир «Феникс» среди любительских команд пройдет в Твери
С декабря по февраль в Твери пройдет Зимний мини-футбольный турнир "Феникс 2019/2020" среди любительских мини-футбольных команд всех районов города. Организаторы уточняют, что турнир 5х5 будет проходит на закрытой мини-футбольной площадке в выходные (днём) и по будням (вечером). 16 команд сыграют в один круг между собой, плюс Кубок "Феникса" (плей-офф).
- Одна площадка для всех (спортивный зал "Феникс") и более менее равные соперники!
Призёрам будут вручены кубки, медали, статуэтки. Также организаторы сообщают, что есть и небольшой призовой Фонд.
Заявки можно оставить здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU