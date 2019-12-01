Зимний мини-футбольный турнир «Феникс» среди любительских команд пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-01T18:18:52+03:00

Турнир пройдет с декабря по февраль. Фото: из архива турнира "Феникс!

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С декабря по февраль в Твери пройдет Зимний мини-футбольный турнир "Феникс 2019/2020" среди любительских мини-футбольных команд всех районов города. Организаторы уточняют, что турнир 5х5 будет проходит на закрытой мини-футбольной площадке в выходные (днём) и по будням (вечером). 16 команд сыграют в один круг между собой, плюс Кубок "Феникса" (плей-офф).

- Одна площадка для всех (спортивный зал "Феникс") и более менее равные соперники!

Призёрам будут вручены кубки, медали, статуэтки. Также организаторы сообщают, что есть и небольшой призовой Фонд.

Заявки можно оставить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU