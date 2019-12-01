В середине декабря в Твери начнет работать Рождественская ярмарка

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-01T16:15:27+03:00

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В Твери уже началась подготовка к Новому году. Не забудут и о Рождественской ярмарке, которая для областного центра стала традицией.

Предположительно откроется она 14 декабря. Как всегда работать она будет на улице Трёхсвятской, для чего на ней установят домики-лавочки для продажи сувенирной продукции. Вплоть до 7 января здесь можно будет приобрести приятные подарки, ёлочные игрушки, а также угощения.

Праздничные мероприятия с декабря начнутся также в музеях и библиотеках города. Так, 8 декабря в Музее тверского быта пройдут мастер-классы по росписи новогодних пряников и подарка для ёлочки, а 15 декабря по открыткам в технике эбру и по рисованию шерстью.

А 14 и 28 декабря в Детском музейном центре будут обучать технике верховой набойки и декупажа. Также гости ДМЦ увидят выставку бумажных кукол Марии Бохан.

Также в городе готовят площадки под катки. Зальют их в горсаду и в парке Победы. А в парке Тьмака установили деревянную горку и проложат лыжню.

ИСТОЧНИК KP.RU