Зима наступила не во всех районах Тверской области

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-01T11:59:10+03:00

В Весьегонское до зимы пока далеко. Фото: Светлана Демидова

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1 декабря – начало календарной зимы. Однако, не во всех районах Тверской области с этим согласна сама природа.

Пока в Бологое (на северо-западе региона) снег и даже мороз. В Весьегонске (на северо-востоке) дождь и зеленые листья малины.

Судите сами:

- Вчера вечером Бологое и ближайшие районы довольно сильно засыпало снегом. Дорога ледяная. Сейчас у нас -3..., - поделилась с места корреспондент "Комсомольской правды" Тверь" Ольга Трофимова.

- Люблю такую зиму. И попробуйте закидать меня снежками, - подписала почти весеннее фото Светлана Демидова из Весьегонска. По ее словам снега тут пока не ожидается, зато есть яркое солнце и +4...

И это только на примере двух районов. А что у вас?

ИСТОЧНИК KP.RU