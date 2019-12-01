Зима наступила не во всех районах Тверской области
1 декабря – начало календарной зимы. Однако, не во всех районах Тверской области с этим согласна сама природа.
Пока в Бологое (на северо-западе региона) снег и даже мороз. В Весьегонске (на северо-востоке) дождь и зеленые листья малины.
Судите сами:
- Вчера вечером Бологое и ближайшие районы довольно сильно засыпало снегом. Дорога ледяная. Сейчас у нас -3..., - поделилась с места корреспондент "Комсомольской правды" Тверь" Ольга Трофимова.
- Люблю такую зиму. И попробуйте закидать меня снежками, - подписала почти весеннее фото Светлана Демидова из Весьегонска. По ее словам снега тут пока не ожидается, зато есть яркое солнце и +4...
И это только на примере двух районов. А что у вас?
ИСТОЧНИК KP.RU