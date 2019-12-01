2019-12-01T16:26:08+03:00
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Встреча с писателем, краеведом Сергеем Погореловым пройдет в храме Александра Невского Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча пройдет в храме Александра НевскогоВстреча пройдет в храме Александра НевскогоФото: Ирина ТАРАСОВА
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1 декабря в храме св. Александра Невского Твери состоится встреча с писателем, краеведом Сергеем Погореловым.

Сергей расскажет о жизни тверских новомучениках и, в частности, о сщмч. Илье Бенеманском, служившим с 1917 по 1930 года в храме св. Александре Невского. Сергей является автором книги «Подвиг новомучеников и исповедников Волынской слободы (г. Тверь) в XX веке.».

Можно будет пообщаться с автором и приобрести книгу с автографом.

Организаторы мероприятия: тверской православный молодежный клуб "Сеятель", Отдел по делам молодежи Тверской епархии.

Книга Сергея Погорелова есть в Церковных лавках храмов - Ксении Петербуржской Твери (Молодежный бульвар 10), Покровской церкви (наб.реки Тьмы д.1), Серафима Саровского на Волынском кладбище (Соминка).

1 декабря в 13:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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