Житель Тверской области не запер дверь автомобиля и лишился телефона

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-01T10:45:38+03:00

Воришку вычислили. Теперь его ждет суд Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Мелочь, а неприятно. В дежурную часть полиции Калининского района обратился местный житель и сообщил, что его автомобиля украли личные вещи. А точнее, мобильный телефон стоимостью 15000 рублей.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место, установила, что одна из дверей машины со стороны пассажира оказалась незапертой. Чем и воспользовался злоумышленник.

Нарушителя сотрудникам уголовного розыска удалось установить. им оказался ранее судимый, неработающий 23-летний житель Калининского района. Подозреваемый в отделе полиции во всем сознался.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU