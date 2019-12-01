В Твери начинаются мероприятия, посвященные международному дню инвалидов
3 декабря в мире отмечают международный день инвалидов. Установлен он Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии. Его цель — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.
В Твери также пройдет ряд мероприятий, в большей степени концертные программы.
1 декабря в 16.00 в библиотеке Герцена состоится концерт ансамбля «Поющие сердца» «А мы желаем вам добра».
2 декабря в 12.00 в ДЦ «Мир» (ул. Можайского, д. 63) - детская игровая программа для детей с ограниченными возможностями «Счастье в ладошке».
2 декабря в 14.00
- в ДК «Затверецкий» (ул. Туполева, д. 105) - торжественное районное мероприятие и праздничный концерт «Открой своё сердце!»
- в ДК «Синтетик» - «Для Вас тепло наших сердец».
- в «ДК пос. Сахарово» (ул. Маршала Василевского, д. 13) - мастер класс «Из детских рук – частичку теплоты».
3 декабря в 12.00
- «ДК пос. Сахарово» - интерактивная программа «Открытые сердца».
- «ДК пос. Литвинки» - концертная программа.
3 декабря в 14.00
- Библиотека им. Салтыкова-Щедрина (пр-т Победы, д. 32/3).
3 декабря в 15.00
- МБУ ДК «Химволокно» - праздничный концерт «Через годы, через расстоянья…»
Также тематические мероприятия пройдут во всех районных библиотеках.
ИСТОЧНИК KP.RU