В Твери начинаются мероприятия, посвященные международному дню инвалидов

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-01T10:12:18+03:00

Цель этого Дня - продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во всех библиотеках и досуговых центрах города пройдут тематические концерты и мастер-классы

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3 декабря в мире отмечают международный день инвалидов. Установлен он Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии. Его цель — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

В Твери также пройдет ряд мероприятий, в большей степени концертные программы.

1 декабря в 16.00 в библиотеке Герцена состоится концерт ансамбля «Поющие сердца» «А мы желаем вам добра».

2 декабря в 12.00 в ДЦ «Мир» (ул. Можайского, д. 63) - детская игровая программа для детей с ограниченными возможностями «Счастье в ладошке».

2 декабря в 14.00

- в ДК «Затверецкий» (ул. Туполева, д. 105) - торжественное районное мероприятие и праздничный концерт «Открой своё сердце!»

- в ДК «Синтетик» - «Для Вас тепло наших сердец».

- в «ДК пос. Сахарово» (ул. Маршала Василевского, д. 13) - мастер класс «Из детских рук – частичку теплоты».

3 декабря в 12.00

- «ДК пос. Сахарово» - интерактивная программа «Открытые сердца».

- «ДК пос. Литвинки» - концертная программа.

3 декабря в 14.00

- Библиотека им. Салтыкова-Щедрина (пр-т Победы, д. 32/3).

3 декабря в 15.00

- МБУ ДК «Химволокно» - праздничный концерт «Через годы, через расстоянья…»

Также тематические мероприятия пройдут во всех районных библиотеках.

ИСТОЧНИК KP.RU