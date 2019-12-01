2019-12-01T15:23:03+03:00
Звезды

В тверском театре «Премьер» состоится бенефис Заслуженного артиста Сергея Коноплёва

Актер на сцене отметит свой юбилей
Ирина ТАРАСОВА
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В спектакле "Собачье сердце" Сергей Коноплёв исполняет роль профессора Преображенского. Фото: из архива театра "Премьер"В спектакле "Собачье сердце" Сергей Коноплёв исполняет роль профессора Преображенского. Фото: из архива театра "Премьер"
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6 декабря на сцене тверского театра-студии «Премьер» состоится бенефис Заслуженного артиста России Сергея Коноплёва. В этот день актер будет праздновать свой юбилей.

В честь этого события в театре пройдет спектакль "Собачье сердце", где Сергей Александрович исполняет роль профессора Преображенского.

- Приглашаем тверичан поздравить замечательного артиста! - приглашают в театре.

Сергей Александрович Коноплёв - известный актёр и педагог Твери. Родился он 4 июля в Ташкенте. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского, актёрское (1970) и театроведческое отделения (1977). Работал в Ташкентском государственном русском ТЮЗе, Рязанском театре драмы, Ташкентском государственном русском академическом театре драмы им. Горького. С 1990 года — актёр Тверского ТЮЗа. Преподает в Тверском колледже культуры им. Н. А. Львова. Сотрудничает с творческим объединением «Премьер». В 2008 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России». С 2019 года работает в Тверском театре драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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