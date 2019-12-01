В Тверской области из-за гололедицы сложилась опасная дорожная ситуация

СЕГОДНЯ 00:28 2019-12-01T00:28:50+03:00

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Из-за ухудшения погодных условий за последние сутки количество ДТП в Тверской области увеличилось. Потепления ждать не приходится, а потому опасная дорожная ситуация сохранится.

А 1 декабря по сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на дорогах региона ожидается гололедица.

Так, жители ряда районов области сообщают, что у них за последние сутки резко похолодало и идет снег. А дорога уже ледяная.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Тверской области напоминают:

- Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию при движении. Будьте более аккуратными и бдительными. В условиях гололеда и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU