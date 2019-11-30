2019-11-30T22:27:54+03:00
Происшествия

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области началась доследственная проверка

Два человека пострадало
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Будут установлены все обстоятельства произошедшегоБудут установлены все обстоятельства произошедшегоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту происшествия с пассажирским автобусом.

Напомним, вечером 30 ноября в Калязинском районе Тверской области на 109 километре автодороги «УгличСергиев Посад» произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом. Водитель не справился с управлением, после чего маршрутка съехала в кювет.

В автобусе, который двигался по маршруту Рыбинск-Москва, находилось 17 пассажиров. Пострадало два взрослых человека. Они получили травмы, не опасные для жизни.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Кашинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24