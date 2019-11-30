По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области началась доследственная проверка
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту происшествия с пассажирским автобусом.
Напомним, вечером 30 ноября в Калязинском районе Тверской области на 109 километре автодороги «Углич – Сергиев Посад» произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом. Водитель не справился с управлением, после чего маршрутка съехала в кювет.
В автобусе, который двигался по маршруту Рыбинск-Москва, находилось 17 пассажиров. Пострадало два взрослых человека. Они получили травмы, не опасные для жизни.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Кашинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU