В поселке Элеватор Твери проверяли подозрительный предмет

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-30T14:20:21+03:00

В итоге им оказался мешок с мусором у подъезда

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30 ноября информация о подозрительном предмете в поселке Элеватор под Тверью поступила в ГУ МЧС России по Тверской области.

Как выяснилось, местные жители под балконом в доме на улице Центральная заметили бесхозный мешок, после чего о находке сообщили спасателям.

- В настоящее время на месте - сотрудники полиции, рядом дежурит расчет пожарной части -1, - сообщают очевидцы. Идет проверка, - сообщают очевидцы.

Спустя полчаса после вызова и проверки находки стало известно, что вызов был ложным. Находкой оказался мешок с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU