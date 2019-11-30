В поселке Элеватор Твери проверяли подозрительный предмет
В итоге им оказался мешок с мусором у подъезда
Бдительные местные жители о находке сообщили спасателямФото: Артем КИЛЬКИН
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30 ноября информация о подозрительном предмете в поселке Элеватор под Тверью поступила в ГУ МЧС России по Тверской области.
Как выяснилось, местные жители под балконом в доме на улице Центральная заметили бесхозный мешок, после чего о находке сообщили спасателям.
- В настоящее время на месте - сотрудники полиции, рядом дежурит расчет пожарной части -1, - сообщают очевидцы. Идет проверка, - сообщают очевидцы.
Спустя полчаса после вызова и проверки находки стало известно, что вызов был ложным. Находкой оказался мешок с мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU