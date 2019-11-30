2019-11-30T14:20:21+03:00
Общество

В поселке Элеватор Твери проверяли подозрительный предмет

В итоге им оказался мешок с мусором у подъезда
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Бдительные местные жители о находке сообщили спасателямБдительные местные жители о находке сообщили спасателямФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

30 ноября информация о подозрительном предмете в поселке Элеватор под Тверью поступила в ГУ МЧС России по Тверской области.

Как выяснилось, местные жители под балконом в доме на улице Центральная заметили бесхозный мешок, после чего о находке сообщили спасателям.

- В настоящее время на месте - сотрудники полиции, рядом дежурит расчет пожарной части -1, - сообщают очевидцы. Идет проверка, - сообщают очевидцы.

Спустя полчаса после вызова и проверки находки стало известно, что вызов был ложным. Находкой оказался мешок с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встретить зиму вместе приглашают в Твери на концерте Марии Присмаковой
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
Министром демографии и семейной политики Тверской области стала Светлана Ермакова
В Тверском императорском дворце можно полюбоваться отреставрированным итальянским пейзажем
48-летняя женщина, которая пропала две недели назад в Твери, обнаружена погибшей
Гран-при Тверского православного кинофестиваля «Колокол Света» получил фильм «Формы жизни»
Жителей Тверской области предупреждают об опасности менингококковой инфекции
Спектакль Воланда.net по мотивам произведения Булгакова пройдет в Твери
Приём граждан по вопросам прав инвалидов пройдёт в Тверской области
На 3,3 млн рублей оштрафованы объекты общепита в социальных организациях Тверской области
На светофоре у бассейна "Радуга" в Твери появится дополнительная секция