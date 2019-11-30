Встретить зиму вместе приглашают в Твери на концерте Марии Присмаковой
В программе - композиции зарубежных исполнителей, а так же авторские песни
Романтиков ждут на акустическом концерте Марии Присмаковой. Фото: из архива Марии Присмаковой
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1 декабря жителей Твери приглашают встретить зиму вместе. Романтиков ждут на акустическом концерте Марии Присмаковой.
- Я приглашаю всех вас встретить первый зимний месяц вместе в уютной атмосфере под нежное акустическое звучание музыки, согревающей сердца, - приглашает Мария.
Для гостей прозвучат известные композиции зарубежных исполнителей, а так же авторские песни, исполненные под аккомпанемент акустической гитары и фортепиано.
Клуб "Биг Бен"
Начало в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU