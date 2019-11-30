Встретить зиму вместе приглашают в Твери на концерте Марии Присмаковой

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-30T14:34:31+03:00

Романтиков ждут на акустическом концерте Марии Присмаковой. Фото: из архива Марии Присмаковой

В программе - композиции зарубежных исполнителей, а так же авторские песни

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1 декабря жителей Твери приглашают встретить зиму вместе. Романтиков ждут на акустическом концерте Марии Присмаковой.

- Я приглашаю всех вас встретить первый зимний месяц вместе в уютной атмосфере под нежное акустическое звучание музыки, согревающей сердца, - приглашает Мария.

Для гостей прозвучат известные композиции зарубежных исполнителей, а так же авторские песни, исполненные под аккомпанемент акустической гитары и фортепиано.

Клуб "Биг Бен"

Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU