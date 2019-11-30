2019-11-30T14:34:31+03:00
Звезды

Встретить зиму вместе приглашают в Твери на концерте Марии Присмаковой

В программе - композиции зарубежных исполнителей, а так же авторские песни
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Романтиков ждут на акустическом концерте Марии Присмаковой. Фото: из архива Марии ПрисмаковойРомантиков ждут на акустическом концерте Марии Присмаковой. Фото: из архива Марии Присмаковой
Изменить размер текста:

1 декабря жителей Твери приглашают встретить зиму вместе. Романтиков ждут на акустическом концерте Марии Присмаковой.

- Я приглашаю всех вас встретить первый зимний месяц вместе в уютной атмосфере под нежное акустическое звучание музыки, согревающей сердца, - приглашает Мария.

Для гостей прозвучат известные композиции зарубежных исполнителей, а так же авторские песни, исполненные под аккомпанемент акустической гитары и фортепиано.

Клуб "Биг Бен"

Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке Элеватор Твери проверяли подозрительный предмет
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
Министром демографии и семейной политики Тверской области стала Светлана Ермакова
В Тверском императорском дворце можно полюбоваться отреставрированным итальянским пейзажем
48-летняя женщина, которая пропала две недели назад в Твери, обнаружена погибшей
Гран-при Тверского православного кинофестиваля «Колокол Света» получил фильм «Формы жизни»
Жителей Тверской области предупреждают об опасности менингококковой инфекции
Спектакль Воланда.net по мотивам произведения Булгакова пройдет в Твери
Приём граждан по вопросам прав инвалидов пройдёт в Тверской области
На 3,3 млн рублей оштрафованы объекты общепита в социальных организациях Тверской области
На светофоре у бассейна "Радуга" в Твери появится дополнительная секция