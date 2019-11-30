2019-11-30T10:22:40+03:00
Звезды

В Тверском императорском дворце можно полюбоваться отреставрированным итальянским пейзажем

Выставка пройдет до 22 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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Произведение экспонируется впервые. Фото: ТОКГПроизведение экспонируется впервые. Фото: ТОКГ
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В Тверском императорском дворце Картинной галереи состоялось открытие выставки одного произведения из цикла «Страницы реставрации».

- «Пейзаж с архитектурными сооружениями» неизвестного западноевропейского художника XVIII века является одним из значимых поступлений в коллекцию галереи за последние десятилетия. В 2010 году произведение исследовали сотрудники отдела экспертизы ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря, после чего подтвердили время его создания и наиболее вероятную принадлежность к итальянской школе живописи, - рассказывают сотрудники Картинной галереи.

В итальянской пейзажной живописи XVIII в. Было широко распространено направление, восходящее к творчеству Клода Лоррена, - poesie (пейзаж с развалинами). В этом жанре работали как итальянские мастера, так и множество европейских художников, живших в Риме. Все они испытали воздействие искусства Лоррена и неповторимой притягательности итальянских ландшафтов.

Пейзаж на представленной картине близок картинам Лоррена.

Интересно, что данная картина поступила в галерею в плохом состоянии. «Прежняя дублировка холста расслоилась, возникла жесткая и устойчивая деформация авторской основы. Красочный слой и грунт были повреждены многочисленными вздутиями, по гребням которых образовались осыпи. На зеркале изображения находились многочисленные потертости и точечные утраты красочного слоя до грунта»

Полная реставрация произведения была проведена в мастерской ТОКГ. Произведение экспонируется впервые.

Выставка пройдет по 22 декабря.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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