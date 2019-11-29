Гран-при Тверского православного кинофестиваля «Колокол Света» получил фильм «Формы жизни»

СЕГОДНЯ 20:07 2019-11-29T20:15:04+03:00

А короткометражки Суворовского училища были отмечены сразу несколькими наградами

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29 ноября в Тверском областном Доме народного творчества состоялся II Областной православный кинофестиваль «Колокол Света», посвященный святому князю Михаилу Тверскому.

В этом году в фестивале приняли участие видеостудии и отдельные авторы из Нелидовского, Оленинского, Вышневолоцкого, Бежецкого, Кашинского, Калязинского, Калиниского, Западнодвинского, Ржевского, Удомельского, Торжокского, ЗАТО Озёрного, городов Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Нелидово, Ржева.

18 фильмов из 30 предоставленных на конкурс оценивало профессиональное жюри во главе с протоиреем Романом Маниловым.

Итоги фестиваля:

- Гран-при - фильм «Формы жизни» группы авторов, руководитель – Павел Фрейчко, Москва.

- В номинации «Лучшая режиссерская работа» - фильм «Истоки». Авторы: Александра Моржина, Иоанна Лятс, Екатерина Пантуева, Александра Волненко, Тимофей Каштанов, Петр Гукан, Федор Васендо, Мария Кравченко. Культурно - просветительский фонд «Преображение», Москва, руководитель – Павел Фрейчко.

- В номинации «Лучшая сценарная работа» - фильм «Земля Киасовская. Возрождение святынь». Авторы: Сергей Козлов, Наталья Бородулина, Александр Воронов. Народная киностудия «Орнамент» Калязинского ДК.

- В номинации «Лучшая операторская работа» - фильм «По следам Пушкина. Открой Тверской край». Авторы: Марк Суриков, Дмитрий Ткаченко. Студия Тверского суворовского военного училища.

- В номинации «Подвижник» - фильм «Умелица». Авторы: Людмила Кондрашова, Сергей Шабутин, Кира Антонова, Тверь.

- В номинации «Дорога к храму» - фильм «Крещение». Авторы: Иван Иванов, Александра Сипунова Медиацентр «35 меридиан», Удомельская гимназия №3.

- В номинации «Малая родина» - фильм «Деревня Агафониха», автор – Вероника Куриленко студия «Истоки», Дом творчества п. Рамешки. - В номинации «Наставник» - Фильм «От истока»: «Храм Димитрия Солунского» Авторы: Светлана Финевич, Максим Андреев, РИА «Верхневолжье», Тверь.

- В номинации «Творческий дуэт» - фильм «По следам Пушкина. Открой Тверской край», авторы: Марк Суриков, Дмитрий Ткаченко. Студия Тверского суворовского военного училища.

- В номинации «Колокол света» - фильм «Колокольный марафон», автор – Яна Сонина, Народная киностудия "Орнамент", Калязинский ДК. - В номинации «За сохранение культурных традиций» - фильм «Мы из рода Кутузовых», автор – Галина Голубева, Тверь.

Все победители получили кубки, дипломы и приятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU