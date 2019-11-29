2019-11-29T20:03:22+03:00
Общество

Жителей Тверской области предупреждают об опасности менингококковой инфекции

Своевременно обращайтесь к врачу!
Виктория ТУШКОВА
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Первым проявлением инфекции может быть насморк.Первым проявлением инфекции может быть насморк.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Тверское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало предупреждение об опасности менингококковой инфекции. Это заболевание в тяжёлой форме опасно поражением мозговых оболочек, почек, сердца, других органов.

Заразиться можно как от больного человека, так и от носителя бактерии воздушно-капельным путём. Первым проявлением может быть насморк, затем развивается интоксикация, температура повышается до 40 градусов, может выступить сыпь, появиться рвота.

Самолечением заниматься категорически нельзя, говорят специалисты. Помочь сможет только врач.

Избежать менингококковой инфекции поможет вакцинация. Её проводят по эпидемическим показаниям.

Превентивной мерой против развития тяжёлых форм инфекции и смерти от неё является своевременное обращение к врачу, ещё раз напоминает региональный Роспотребнадзор.

СПРАВКА "КП"

Тяжёлой формой менингококковой инфекции является менингит, а также менингоэнцефалит и менингококцемия с поражением различных органов и систем.

Входными воротами для инфекции являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

При заражении локальных изменений в слизистых оболочках может не происходить, и человек на не насколько недель становится носителем инфекции. У других в этот период уже может развиться воспаление слизистой оболочки носоглотки.

Течение менингококкового назофарингита может быть благоприятныым, с выздоровлением. Но в некоторых случаях он предшествует генерализованным (тяжёлым) формам менингококковой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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