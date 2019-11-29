Спектакль Воланда.net по мотивам произведения Булгакова пройдет в Твери
1 декабря в Твери пройдет спектакль Воланда.net по мотивам произведения М. Булгакова "Мастер и Маргарита".
"Театр чувств" (Ксения Бабковская и Алексей Гатин) представит новую версию знаменитого романа Мастер и Маргарита. Но это уже современное искусство... Действие происходит в наши дни!
- "Театр чувств" известен своими эмоциональными представлениями, наполненными пластикой, вызовом и экспрессией. Каждый их выход - сюрприз, - отмечают организаторы.
Будут и сюрпризы. В спектакле реально присутствует художник-граффитист Майк Хайпер и виртуально рэпер Овсянкин.
"Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!"
Клуб "Big ben", ул. Брагина, 2.
Начало в 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU