Спектакль Воланда.net по мотивам произведения Булгакова пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-29T18:58:44+03:00

"Театр чувств" представит новую версию знаменитого романа Мастер и Маргарита. Фото: из архива "Театра чувств"

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1 декабря в Твери пройдет спектакль Воланда.net по мотивам произведения М. Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Театр чувств" (Ксения Бабковская и Алексей Гатин) представит новую версию знаменитого романа Мастер и Маргарита. Но это уже современное искусство... Действие происходит в наши дни!

- "Театр чувств" известен своими эмоциональными представлениями, наполненными пластикой, вызовом и экспрессией. Каждый их выход - сюрприз, - отмечают организаторы.

Будут и сюрпризы. В спектакле реально присутствует художник-граффитист Майк Хайпер и виртуально рэпер Овсянкин.

"Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!"

Клуб "Big ben", ул. Брагина, 2.

Начало в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU