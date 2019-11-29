На 3,3 млн рублей оштрафованы объекты общепита в социальных организациях Тверской области
С января по сентябрь 2019 года специалисты тверского регионального управления Роспотребнадзора повели 269 контрольных проверок объектов общепита в учреждениях социальной сферы, а также поставщиков продуктов питания, снабжающих эти учреждения.
Специалисты отобрали 1186 проб сырья и 1299 проб готовых блюд. Результаты показали следующее:
- несоответствие по показателям микробиологии 3,4% проб продовольственного сырья:
- фальсификация физико-химического состава 9% проб;
- несоответствие нормативом по микробиологии 1% готовых блюд;
- несоответствие по калорийности 4% готовых блюд.
Также специалисты обнаружили нарушения в хранении пищевых продуктов, соблюдении технологии приготовления и раздачи блюд, и некоторые другие несоответствия установленным нормам.
По всем нарушениям были приняты меры административного воздействия, сообщает ведомство. Сумма штрафов составила более 3,3 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU