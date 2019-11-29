2019-11-29T17:06:27+03:00
Общество

На 3,3 млн рублей оштрафованы объекты общепита в социальных организациях Тверской области

А также поставщики продуктов питания для таких учреждений
Виктория ТУШКОВА
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Специалисты провели 269 контрольных проверок объектов общепита.Специалисты провели 269 контрольных проверок объектов общепита.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С января по сентябрь 2019 года специалисты тверского регионального управления Роспотребнадзора повели 269 контрольных проверок объектов общепита в учреждениях социальной сферы, а также поставщиков продуктов питания, снабжающих эти учреждения.

Специалисты отобрали 1186 проб сырья и 1299 проб готовых блюд. Результаты показали следующее:

- несоответствие по показателям микробиологии 3,4% проб продовольственного сырья:

- фальсификация физико-химического состава 9% проб;

- несоответствие нормативом по микробиологии 1% готовых блюд;

- несоответствие по калорийности 4% готовых блюд.

Также специалисты обнаружили нарушения в хранении пищевых продуктов, соблюдении технологии приготовления и раздачи блюд, и некоторые другие несоответствия установленным нормам.

По всем нарушениям были приняты меры административного воздействия, сообщает ведомство. Сумма штрафов составила более 3,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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