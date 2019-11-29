2019-11-29T15:32:07+03:00
Общество

В колонию Тверской области перебросили 17 мобильных телефонов

Свертки обнаружили кинологи с собакой во время обхода территории
Ольга ТРОФИМОВА
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В свертках на территории колонии нашли 17 мобильных телефонов Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиВ свертках на территории колонии нашли 17 мобильных телефонов Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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Очередную попытку доставки средств связи пресекли на территории ИК-9 в Нелидовском районе. При обходе прилегающей территории внешней запретной зоны, на одном из участков в районе теплотрассы, сотрудником кинологической службы со служебной собакой были обнаружены два свёртка с семнадцатью мобильными телефонами разных марок.

Злоумышленников задержать не удалось. Сотрудник колонии выясняют, кому предназначались аппараты.

В ИК-10 Калининского района запрещенные средства связи были обнаружены у женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному.

- Во время досмотра личных вещей и продуктов питания из кармана сумки были изъяты две сим-карты, сотовый телефон и зарядное устройство, - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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