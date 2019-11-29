Следователи проводят проверку по факту гибели человека на водохранилище в Тверской области
Сообщение о том, что на Яузском водохранилище в Зубцовском районе Тверской области из воды вытащили тело мужчины, поступило в региональный СКР 28 ноября.
- По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Предварительно установлено, что 26 ноября 47-летний мужчина ловил рыбу на Яузском водохранилище. Возвращаясь с рыбалки в вечернее время, он провалился под лед. Тело утонувшего без признаков криминальной смерти нашли спустя двое суток.
Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU