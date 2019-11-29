Следователи проводят проверку по факту гибели человека на водохранилище в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-29T15:21:06+03:00

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на водоеме в Тверской области Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что на Яузском водохранилище в Зубцовском районе Тверской области из воды вытащили тело мужчины, поступило в региональный СКР 28 ноября.

- По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Предварительно установлено, что 26 ноября 47-летний мужчина ловил рыбу на Яузском водохранилище. Возвращаясь с рыбалки в вечернее время, он провалился под лед. Тело утонувшего без признаков криминальной смерти нашли спустя двое суток.

Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU