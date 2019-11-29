2019-11-29T14:54:16+03:00
Происшествия

В Твери мужчина получил травмы при падении в троллейбусе

Угрозы его жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери пенсионер получил травмы в результате падения в троллейбусеВ Твери пенсионер получил травмы в результате падения в троллейбусеФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло днем, 29 ноября, на Смоленском переулке в Твери. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мужчина-пассажир пытался сесть во время движения троллейбуса №2 и упал. 80-летний пострадавший получил травмы, но угрозы его жизни нет.

Пассажирам напоминают, что при проезде в общественном транспорте, нужно быть осторожнее и держаться за поручни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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