В Твери мужчина получил травмы при падении в троллейбусе
Угрозы его жизни нет
В Твери пенсионер получил травмы в результате падения в троллейбусеФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло днем, 29 ноября, на Смоленском переулке в Твери. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Мужчина-пассажир пытался сесть во время движения троллейбуса №2 и упал. 80-летний пострадавший получил травмы, но угрозы его жизни нет.
Пассажирам напоминают, что при проезде в общественном транспорте, нужно быть осторожнее и держаться за поручни.
ИСТОЧНИК KP.RU