В Твери мужчина получил травмы при падении в троллейбусе

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-29T14:54:16+03:00

В Твери пенсионер получил травмы в результате падения в троллейбусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угрозы его жизни нет

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ДТП произошло днем, 29 ноября, на Смоленском переулке в Твери. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мужчина-пассажир пытался сесть во время движения троллейбуса №2 и упал. 80-летний пострадавший получил травмы, но угрозы его жизни нет.

Пассажирам напоминают, что при проезде в общественном транспорте, нужно быть осторожнее и держаться за поручни.

ИСТОЧНИК KP.RU