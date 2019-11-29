2019-11-29T14:37:49+03:00
Общество

В горсаду и парке Победы в Твери зальют катки, а в парке "Тьмака" поставят горку

В администрации рассказали, чем заняться зимой в городе
Ольга ТРОФИМОВА
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Зимой в городе скучать не придетсяЗимой в городе скучать не придетсяФото: Анна КОЛПАКОВА
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Тверь начинает активно готовится к зиме. Жителей областной столицы ждут традиционные забавы - городские катки и горки.

Большой каток зальют в парке Победы. Его площадь составит более 2000 кв. метров. Площадка будет освещена, откроются теплые раздевалки и прокат коньков.

Каток поскромнее - площадью чуть более 600 кв. метров зальют в Горсаду.

- Придумано интересное решение по освещению, и также будет работать теплая раздевалка, - рассказала заместитель директора МУП "Дирекция парков" Марина Белорукова. - Заливать катки начнем, как только установится минусовая температура, чтобы можно было сделать толстый лед в несколько слоев.

А вот традиционной шестиметровой горки в Горсаду не будет. В этом году ее перенесут и установят в пойме Тьмаки в ландшафтном парке. Там же будет проложена лыжня. Покататься можно будет не только днем, но и вечером - в парке сделано освещение.

Ещё одна горка высотой четыре метра появится в парке Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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