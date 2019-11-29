Жителю Тверской области грозит 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков
Мужчина хранил дома высушенное наркосодержащее растение
За хранение наркотиков мужчина может сесть в тюрьму на 10 летФото: Мария ЛЕНЦ
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В незаконном приобретении и хранении наркотических веществ обвиняется 45-летний житель Западнодвинского района.
Следствием установлено, что мужчина сорвал в поле 10 кустов дикорастущего наркосодержащего растения, привез его домой, высушил, измельчил и хранил у себя в кладовой и в надворной постройке. Там его и обнаружили сотрудники полиции.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Западнодвинский межрайонный суд Тверской области.
За содеянное мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU