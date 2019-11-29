Жителю Тверской области грозит 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-29T13:34:30+03:00

За хранение наркотиков мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

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В незаконном приобретении и хранении наркотических веществ обвиняется 45-летний житель Западнодвинского района.

Следствием установлено, что мужчина сорвал в поле 10 кустов дикорастущего наркосодержащего растения, привез его домой, высушил, измельчил и хранил у себя в кладовой и в надворной постройке. Там его и обнаружили сотрудники полиции.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Западнодвинский межрайонный суд Тверской области.

За содеянное мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU