В Твери женщина пыталась украсть продукты из магазина на "кругленькую" сумму

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-29T13:13:49+03:00

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Росгвардейцы предотвратили кражи из нескольких магазинов в Тверской области.

Один из инцидентов произошел в Твери. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл в магазин по сигналу тревоги. Росгвардецы задержали женщину, которая покинула магазин, не оплатив товар. Установлено, что в торговом зале она похитила продукты питания на сумму 9 722 руб. 58-летняя местная жительница передана сотрудникам полиции.

В Осташкове росгвардейцы задержали безработного ранее судимого 26-летнего мужчину, который вынес из магазина алкогольную продукцию на сумму 1 868 руб., не оплатив товар.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU