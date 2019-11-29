В Твери женщина пыталась украсть продукты из магазина на "кругленькую" сумму
Росгвардейцы предотвратили кражи из нескольких магазинов в Тверской области.
Один из инцидентов произошел в Твери. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл в магазин по сигналу тревоги. Росгвардецы задержали женщину, которая покинула магазин, не оплатив товар. Установлено, что в торговом зале она похитила продукты питания на сумму 9 722 руб. 58-летняя местная жительница передана сотрудникам полиции.
В Осташкове росгвардейцы задержали безработного ранее судимого 26-летнего мужчину, который вынес из магазина алкогольную продукцию на сумму 1 868 руб., не оплатив товар.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU