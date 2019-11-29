СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-29T13:07:34+03:00

В Тверской области проходят семинары по паллиативной помощи Фото: Тверской Хоспис

Участникам рассказывают о современных подходах по уходу за онкобольными

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В Тверской области проходят семинары для врачей и соцработников по паллиативу, на которых участникам рассказывают о современных подходах по уходу за онкобольными и обезболиванию.

Встречи проходят в паллиативных отделениях Тверской области и в ЦРБ, где созданы паллиативные койки.

Семинары - часть проекта "Повышение качества паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми онкологическими заболеваниями и членов их семей", который инициирован и разработан медицинской автономной некоммерческой организацией "Тверской хоспис "Анастасия", поддержан грантом правительства Тверской области (по линии Министерства социальной защиты населения Тверской области).

Всего планируется провести 23 выездных образовательно-просветительских семинара. По итогам встреч будет составлена интерактивная карта паллиативной помощи по всей Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU