2019-11-29T11:25:22+03:00
Происшествия

Житель Тверской области пробрался в чужой дом и украл деньги

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали подозреваемого в краже жителя Тверской областиПолицейские задержали подозреваемого в краже жителя Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась 36-летняя жительница деревни Илейкино Старицкого района. Женщина сообщила, что в ее отсутствие из частного дома, принадлежащего ей, пропали деньги в сумме 25 000 рублей.

Следственно-оперативная группа провела ряд необходимых мероприятий и вышла на след подозреваемого в краже. Им оказался неработающий житель соседней деревни. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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