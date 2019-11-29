Житель Тверской области пробрался в чужой дом и украл деньги
Подозреваемый задержан
Полицейские задержали подозреваемого в краже жителя Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась 36-летняя жительница деревни Илейкино Старицкого района. Женщина сообщила, что в ее отсутствие из частного дома, принадлежащего ей, пропали деньги в сумме 25 000 рублей.
Следственно-оперативная группа провела ряд необходимых мероприятий и вышла на след подозреваемого в краже. Им оказался неработающий житель соседней деревни. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU