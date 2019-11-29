Тверское "Динамо" с разгромным счетом проиграло своим одноклубникам в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-29T11:15:16+03:00

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Поединок двух "Динамо" в Санкт-Петербурге начался довольно спокойно. И если сначала казалось, что петербургская команда слишком сдержанна, то эти сомнения развеялись после двух голов в ворота тверской команды в первом периоде.

После двух пропущенных шайб тверские гости погрузились в нокдаун, играя исключительно на своей половине площадки. 3:0 - итог первого периода.

Во втором периоде хозяева продолжили "прессовать" гостей. 5:0 и вратаря "Динамо" Тверь Игоря Тяло заменил Иван Куликов. Но и он оказался бессилен против шайб соперника - 6:0.

- Столько шайб в матче тверское "Динамо" пропустило впервые в чемпионате, - сообщили в пресс-центре команды.

В третьем периоде хозяева заметно снизили скорость и агрессию, и до конца матча счет остался неизменным.

- Соперника с победой! Сегодня у нас без шансов - мы развалились. Две первые глупые ошибки, недоработки в игре - и все закончилось, - прокомментировал игру главный тренер "Динамо" Тверь Сергей Орешкин.

- Бывают игры, когда все получается, и шайба идет в ворота - я думаю, сегодня был как раз такой матч. После такого счета настраивать на игру команду соперника будет не нужно, поэтому нас ждут тяжелые матчи, мы должны быть к ним готовы, - отметил главный тренер "Динамо" Санкт-Петербург Эдуард Занковец.

А впереди болельщиков ждет еще одна встреча двух динамовских коллективов - игра состоится в Твери 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU