На Яузском водохранилище в Тверской области утонул мужчина

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-29T10:47:36+03:00

На водохранилище в Тверской области утонул мужчина Фото: Дарья РЯБИКОВА

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Сообщение о том, что в районе поселка Старое Устиново, Зубцовского района из акватории Яузского водохранилища извлечено тело мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 28 ноября. Тело погибшего передали сотрудникам полиции Зубцовского отделения МО МВД России.

На месте происшествия работала оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, группа специальных (водолазных) работ АСС Тверской области, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Обстоятельства гибели мужчины уточняются.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает граждан более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на неокрепший лед.

ИСТОЧНИК KP.RU