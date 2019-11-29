На Яузском водохранилище в Тверской области утонул мужчина
Сообщение о том, что в районе поселка Старое Устиново, Зубцовского района из акватории Яузского водохранилища извлечено тело мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 28 ноября. Тело погибшего передали сотрудникам полиции Зубцовского отделения МО МВД России.
На месте происшествия работала оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, группа специальных (водолазных) работ АСС Тверской области, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
Обстоятельства гибели мужчины уточняются.
ГУ МЧС России по Тверской области призывает граждан более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на неокрепший лед.
ИСТОЧНИК KP.RU