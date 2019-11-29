В Тверской области 27 школ получили дополнительные гранты на ремонт

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-29T10:40:26+03:00

Всего участниками региональной программы в 2020 году стали 170 школ

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В Тверской области в 2019 году участниками региональной программы по улучшению материально-технической базы стали 143 школы Верхневолжья. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

За счет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в рамках региональной программы, более 3,4 млн рублей будут дополнительно направлены в 27 школ. Средства распределены между Вышневолоцким и Кашинским городскими округами, Ржевом, Западнодвинским, Калининским, Кесовогорским, Кимрским, Конаковским, Краснохолмским, Лихославльским, Старицким районами.

На выделенные деньги закупят столово-кухонное оборудование, выполнят мероприятия по комплексной безопасности.

Всего участниками программы в текущем году, с учётом принятых на заседании правительства дополнений, станут 170 школ. Общий объем выделенных средств - более 285,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU