В Тверской области 27 школ получили дополнительные гранты на ремонт
В Тверской области в 2019 году участниками региональной программы по улучшению материально-технической базы стали 143 школы Верхневолжья. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
За счет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в рамках региональной программы, более 3,4 млн рублей будут дополнительно направлены в 27 школ. Средства распределены между Вышневолоцким и Кашинским городскими округами, Ржевом, Западнодвинским, Калининским, Кесовогорским, Кимрским, Конаковским, Краснохолмским, Лихославльским, Старицким районами.
На выделенные деньги закупят столово-кухонное оборудование, выполнят мероприятия по комплексной безопасности.
Всего участниками программы в текущем году, с учётом принятых на заседании правительства дополнений, станут 170 школ. Общий объем выделенных средств - более 285,4 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU